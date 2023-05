Campo sportivo, riqualificazione da 600mila euro 

Un manto sintetico al posto del fondo in terra battuta e il risanamento degli spogliatoi della palestra coperta. È l’idea del Comune di Dolianova per la riqualificazione del complesso sportivo di Santa Maria che ospita attualmente un campo da calcio e una struttura geodetica per le partite di basket e volley.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’architetto Giovanni Sanna, ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera dalla Giunta Comunale. Spesa prevista circa 613mila euro per una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Risorse che il Comune si è impegnato a reperire attraverso i fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana e i bandi nazionali e regionali per l’impiantistica sportiva.

Il progetto prevede il rifacimento del terreno da gioco del campo da calcio. L’attuale fondo in terra battuta sarà sostituito dall’erba artificiale di ultima generazione che sarà preceduto dalla realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio completo di impianto di irrigazione. La posa di materiale sintetico, oltre a garantire maggiore sicurezza per gli atleti, consentirà in futuro un notevole risparmio sui costi di manutenzione. Il nuovo campo sarà omologato per ospitare gare del campionato di Promozione.

Negli spogliatoi l’intervento in programma si concentrerà sull’eliminazione dei punti di umidità di risalita, sul risanamento degli intonaci e su una nuova pittura dei locali interni. Nella struttura coperta si procederà infine alla verifica dei sottoservizi con particolare attenzione all’attuale rete delle acque bianche e nere.