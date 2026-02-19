VaiOnline
Ballao
20 febbraio 2026 alle 00:19

Campo sportivo, rimossi 350 pneumatici 

Un intervento atteso da tempo che segna un cambio di passo per uno degli spazi simbolo del paese. Sono stati rimossi circa 350 pneumatici dall’area del campo sportivo “Benigno Locci”, dove erano accumulati da anni insieme ad altri materiali. Il grosso dei rifiuti era costituito da gomme per automobili, ma non mancavano copertoni di trattori e camion. Parte del materiale è stato recuperato anche lungo il Flumendosa durante le operazioni di taglio degli alberi. L’operazione rientra in un più ampio percorso di riordino e bonifica del patrimonio comunale avviato dall’amministrazione guidata dal sindaco Chicco Frongia. Nel 2024 sono state alienate 21 campane in vetroresina, semisepolte dalla vegetazione, e smaltite 11 tonnellate di materiale metallico arrugginito. La nascita dell’ASD Pol. Ballao 2025, infatti, ha riacceso entusiasmo e partecipazione attorno allo sport locale. La riqualificazione degli spazi è così il presupposto fondamentale per costruire nuove attività, eventi e occasioni di aggregazione. ( s. m. )

