Campo sportivo, revocata la concessione 

Dall’affidamento nel 2013 per 15 anni del campo di calcio di Città Giardino, all’allora società sportiva Pgs, il Comune contava di incassare 25 mila euro, con un canone annuo di circa 1700 euro. Ma di quei soldi, a undici anni dall’affidamento di una struttura pubblica, l’amministrazione nuorese ne ha visto una briciola, e vanta un debito di oltre 19 mila euro nei confronti della società diventata nel frattempo Asd Sg Nuorese che aveva chiuso nel 2021. Ora l’amministrazione, dopo la contestazione della morosità, ha revocato l’assegnazione della struttura sportiva rimasta in balìa dei vandali.

Il caso era scoppiato l’estate scorsa quando erano girate le foto delle condizioni non solo esterne del campo, ma anche del locale spogliatoi.

I vandali avevano messo a soqquadro ogni angolo. Borse sportive del settore giovanile Nuorese gettate a terra con i completini, fotocopiatori rovesciati, bombole di gas esauste, coppe. Un’incuria insopportabile. L’amministrazione ha deciso la revoca «oltre che per la maturata morosità, per la situazione di grave incuria ed omessa custodia della struttura sportiva» annunciando «il recupero forzoso dei canoni dovuti e non corrisposti nonché l’indennizzo per i danneggiamenti alla struttura a causa dell’omessa custodia».

