Campo sportivo per il calcio, sì ai lavori di completamento 

Via libera ai lavori da 117mila euro per completare (e far sì che possa essere omologato) il campo di calcio di San Vito. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, prevede in particolare il posizionamento delle panchine per allenatori e riserve (12 posti per squadra) e la posa di una recinzione attorno all’area di gioco di circa 2 metri e 20 di altezza.

I lavori per il rifacimento dell’impianti sportivo di Santa Maria sono stati avviati due anni fa per un importo di 600mila euro e sono andati avanti a rilento. Lo scorso novembre il termine dei lavori, con un nuovo manto in sintetico di ultima generazione senza però la recinzione dell’area. Per questo la Lega Nazionale dilettanti a giugno di quest’anno ha respinto la richiesta di omologazione «evidenziando la necessità – viene riportato nella relazione del Comune - di interventi di modesta entità da effettuarsi sul campo».

Diverse le polemiche tra maggioranza e minoranza nell’ultimo anno sulla situazione che si è venuta a creare, con la squadra di calcio del paese costretta, ancora oggi, a cercare ospitalità da altre parti. Situazione, tra l’altro, simile a quella di Villaputzu e Muravera: anche lì sono in corso dei lavori e le squadre giocano lontano dalle mura amiche. Adesso il via libera per ultimare l’impianto di San Vito: se i lavori saranno affidati in tempi brevi il campo potrebbe ricevere l’omologazione nei primi mesi del 2025 e – magari – ospitare anche le partite dei paesi con i cantieri ancora aperti. (g. a.)

