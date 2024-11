Campo sportivo non ancora collaudato 

I fondi già in cassa non bastano. Ottocentomila euro non sono sufficienti per la ristrutturazione del campo sportivo di via Delle Aie. Così il Comune ha chiesto altri due milioni alla Città metropolitana che consentirebbero di riqualificare integralmente l’area che ospita lo stadio “Locci-Dessì”, due società calcistiche e due di atletica leggera. In attesa del sì della Città Metropolitana si fanno largo le polemiche sulla mancata omologazione del campo in sintetico terminato a inizio 2024.

Ritardi e criticità

In ottobre l’impresa edile “Giuseppe Ortu” si è aggiudicata l’appalto che prevede i lavori di rifinitura della recinzione perimetrale per un importo complessivo di 32 mila euro derivanti da fondi comunali. Nel frattempo l’impianto resta in attesa di essere ufficialmente collaudato e aperto, durante le gare, ai visitatori esterni: «I lavori - rassicura l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - sono praticamente terminati».

Tuttavia ulteriori ritardi preoccupano particolarmente le società calcistiche: «Siamo soddisfatti per quanto è stato fatto finora dalla Giunta - dichiara Corrado Pireddu, presidente della “Decimo 07” - ma siamo anche preoccupati: i lavori interminabili dell’impresa che sta ancora operando creano non pochi problemi allo svolgimento delle attività».

Le proroghe non sono le uniche criticità segnalate: «Il manto erboso - dice Pireddu - è in condizioni non ottimali perché mal gestito dalla ditta che segue le manutenzioni. Necessiterebbe di una copertura per la protezione dal caldo e di costanti disinfestazioni per limitare il proliferare delle formiche».

Nuovi orizzonti

Proprio nei giorni scorsi è stata presentata alla Città metropolitana una nuova richiesta di finanziamento con l’obiettivo di valorizzare l’intero impianto sportivo: «Si tratta di un progetto - spiega Salis - approvato di recente che prevede il rifacimento e il completamento della copertura delle gradinate, della pista di atletica, del fondo del campo in erba e degli spogliatoi. Verranno realizzati gli spalti del campo sintetico e i camminamenti. Verrà completata anche la pista per gli skate».

«Mi stupirebbe - commenta il consigliere di minoranza Leopoldo Trudu - il rifacimento totale della pista di atletica, realizzata circa 5 anni fa, mentre sarebbe auspicabile un restyling degli spogliatoi, della copertura e l’installazione di un impianto fotovoltaico». «Anche le società - conclude Pireddu - hanno in mente per il futuro delle idee per il recupero della struttura e alla creazione di nuovi spazi per i ragazzi. Speriamo che l’amministrazione ci coinvolga».

