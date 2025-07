Campo sportivo, lavori assegnati 

A Guspini entra nella fase operativa la riqualificazione del campo sportivo “Renzo Laconi”. Il Comune ha aggiudicato i lavori del primo lotto alla ditta Appalti costruzioni Vasapollo di Cagliari, con un ribasso del 21,9 per cento su una base d’asta di 506mila euro. Il progetto è finanziato dalla Regione con 500mila euro e cofinanziato dal Comune con altri 300mila.

Il primo lotto prevede la posa di un nuovo manto in erba sintetica, interventi per l’accessibilità e la messa in sicurezza, oltre a un adeguamento funzionale dell’impianto, da anni punto di riferimento per lo sport guspinese. L’incarico all’ingegner Franco Martis è stato esteso per la direzione lavori e la sicurezza del primo lotto, nonché per la progettazione esecutiva del secondo, per un importo di 79mila euro.

«Stiamo dando un’altra risposta ai bisogni infrastrutturali del paese – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Serru – grazie a un buon lavoro di progettazione e partecipazione ai bandi».

I lavori, attesi da Fortidudo Don Bosco, Guspini Calcio, Amatori e tutta la comunità, partiranno a breve.

