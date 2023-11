Campo sportivo, lavori al via 

Via libera della Giunta al progetto definitivo-esecutivo per i lavori di completamento degli impianti sportivi. L’Unione dei Comuni del Guilcier aveva assegnato ad Abbasanta i fondi e l'amministrazione, guidata dalla sindaca Patrizia Carta, ha deciso di destinare 35.257 euro per i lavori nel campo sportivo di via Perdalonga. In particolare saranno acquistati gli arredi per gli spogliatoi (3.500 euro), mentre 31.757 euro saranno utilizzati per cofinanziare la realizzazione di una nuova copertura metallica nelle tribune del campo sportivo. Complessivamente il progetto approvato dalla Giunta prevede per l’impianto di via Perdalonga una spesa pari a poco meno di 102 mila euro. La delibera è stata adottata nei giorni scorsi. ( a.o. )

