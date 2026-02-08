Campo sportivo inaccessibile 

La novità si scorge subito. L’aria che tira non è piacevole, dalle parti del carcere nuorese di Badu ’e Carros. La sensazione è che tarpi le ali pure agli amanti dello sport, e alla lunga possa mettere le “catene” anche a quel campo da calcio fresco di restyling, con il suo manto in erba sintetica.

Il lungo viale che conduce alla struttura destinata ai detenuti in regime di 41 bis ieri mattina regalava un inquietante biglietto da visita, parecchi metri prima del consueto cancello scorrevole: agenti di polizia penitenziaria in quantità, mitra spianati e jeep con i lampeggianti accesi.

Un ex amministratore sentenzia: «Serve una mobilitazione per fare in modo che quel campo resti alla gente di Nuoro, d’altronde è stato realizzato con fondi comunali. Il rischio che rimanga sbarrato è altissimo».

Il blocco

Impossibile fare riprese, tanto meno scattare una semplice fotografia dall’esterno e a diversi metri di distanza. I cronisti vengono bloccati. E chi ci ha provato, nella tarda mattinata di ieri, ha cercato semplicemente di capire se quella struttura rimessa a nuovo dal Comune, con circa un milione di euro in arrivo dal “Piano delle periferie”, potesse essere un’opzione possibile per i circa duecento atleti della Polisport. Sì, un’alternativa al campo sportivo Chichito Zuddas, a quella struttura calcistica di viale Costituzione che a breve verrà smantellata per fare posto a due nuovi megastore.

La risposta degli agenti della polizia penitenziaria è stata perentoria. Strada sbarrata, «favorisca i documenti» e cronista “parcheggiato” per minuti in attesa di un’eventuale autorizzazione per due semplici scatti dall’esterno, con lo zoom spianato. Ovviamente il permesso non è stato accordato, nonostante l’attesa. Come si potrà conciliare un simile clima con decine di atleti, desiderosi solo di dare un calcio al pallone?

Il Comune

«Quel campo non è di proprietà del Comune», spiega l’assessora dello Sport, Natascia Demurtas. «La speranza, soprattutto dopo i lavori di riqualificazione, è che il ministero della Giustizia possa confermare la volontà iniziale di concedere quella struttura alla città».

