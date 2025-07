Campo sportivo in gestione per 5 anni alla società Cos 

La Cos si è aggiudicata l’impianto sportivo di Circillai. Unica società sportiva a manifestare interesse verso il bando del Comune di Bari Sardo, la Costa Orientale Sarda gestirà la struttura per i prossimi cinque anni, prorogabile di anno in anno, per un massimo di ulteriori cinque. Ogni anno verserà al Comune 12.322 euro e garantirà la manutenzione dell’impianto. Il gioiellino strutturale è fresco di ristrutturazione, costata un milione di euro. «Stiamo consegnando un impianto nuovo, frutto dell’investimento di tante risorse e in cambio chiediamo garanzie sul suo utilizzo e sulla gestione, per far sì che i nostri ragazzi possano usufruire di una struttura sempre pulita, organizzata e ben tenuta. Un altro punto importante del bando - ha detto l’assessore allo Sport, Andrea Murru - è quello che vedrà garantita alle società con sede legale a Bari Sardo la possibilità di usufruire dell’impianto». La Cos dovrà garantire a una società del posto (Bariese) il 35 per cento dell’orario settimanale. «Per la crescita del settore giovanile - ha spiegato Francesco Loi, tecnico della prima squadra che disputerà la prossima stagione ancora a Tertenia - abbiamo bisogno di spazi. Aver ottenuto il Circillai ci consente di programmare nel medio-lungo termine». (ro. se.)

