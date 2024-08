Campo sportivo “Fausto Coppi”, interrogazione sui lavori in corso 

A poco più di un mese dall’inizio dei campionati il campo sportivo “Fausto Coppi” di Serramanna è ancora un cantiere, e la minoranza consiliare, preoccupata per la consegna dell’impianto alle società di calcio utilizzatrici (la Gialeto 1909 prima fra tutte) presenta un’interrogazione al sindaco.

Sotto la lente ci sono i lavori di rifacimento del tappeto di gioco, finanziati con 450 mila euro stanziati dal Comune nel quadro di un progetto complessivo da 1 milione e 200 mila euro che permetterà di rifare quasi dalle fondamenta il vecchio campo. Le firme in calce all’interrogazione sono quelle dei consiglieri del gruppo “Più Serramanna”: Gigi Piano, Barbara Steri, Erika Littera e Davide Batzella. “I lavori di ristrutturazione che prevedono, tra gli altri interventi, il rifacimento del tappeto di gioco in manto sintetico, risultano iniziati da diverso tempo ma ancora non conclusi”, scrivono i quattro: la conseguenza che che l’uso del campo è stato impedito “per tutta la stagione agonistica 2023/2024, con danni alle società sportive” costrette a giocare fuori dal paese o, in alternativa, nel campo sterrato di “Bia Nuraminis”. Da qui la richiesta di conoscere “la data di conclusione dei lavori e la consegna dell’opera, nei tempi utili, previa omologazione, per l’avvio dei campionati di calcio di categoria per l’anno agonistico 2024/2025”.

