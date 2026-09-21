Campo sportivo di via Oristano, a breve gli interventi di sistemazione 

Aggiudicato l’appalto per i lavori di riqualificazione e completamento del complesso sportivo di via Oristano. La procedura è stata gestita dall’Unione del Guilcier e si è conclusa con l’affidamento alla Green system S.r.l. di Bergamo. «È stata fatta la determina di aggiudicazione, è innegabile che si tratta di un intervento atteso e importante» commenta il sindaco Massimiliano Urru. Adesso dovranno essere affidati i lavori, poi la firma del contratto. L’impresa ha presentato un ribasso del 15,083%, risultando la migliore offerta tra le sette ammesse alla gara; l’importo contrattuale è di 785mila euro. L’aggiudicazione è stata disposta con determinazione del responsabile del Servizio tecnico e rifiuti dell’Unione del Guilcier, Manuela Selis il 4 settembre scorso. Le verifiche sui requisiti dell’impresa hanno dato esito positivo; ancora in corso, invece, l’acquisizione della documentazione. ( a. o. )

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