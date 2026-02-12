VaiOnline
Selargius.
13 febbraio 2026 alle 00:36

Campo sportivo di Su Planu, 350mila euro per la riqualificazione 

Via libera al progetto per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Su Planu. A disposizione c’è il finanziamento regionale di 350mila euro, conquistato dal Comune di Selargius per il restyling di campo da calcio e campo da bocce, ma non solo. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Giunta viene descritta la riqualificazione e la messa a norma completa di tutto l’impianto sportivo fra via Machiavelli e via Ariosto: «L’obiettivo principale è l’adeguamento alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi», viene spiegato nella relazione tecnica allega alla delibera. «Ulteriore finalità del progetto è garantire i requisiti ai fini dell’omologazione dell’impianto per le competizioni sportive del campionato di calcio di Prima categoria, requisiti prescritti dalla Figc».

Fra le priorità del piano di manutenzione c’è anche quella di «adeguare gli spogliatoi alle previsioni di norma in materia di accessibilità nei confronti delle persone diversamente abili o comunque con ridotta capacità motoria». Stesso discorso per la tribuna dedicata agli spettatori e il campo da bocce. Il restyling si allarga anche alle recinzioni esterne dell’impianto sportivo.

