Campo sportivo comunale, pronto il nuovo manto sintetico 

Fine della lunga attesa: i lavori di sistemazione (costati 650mila euro) del campo sportivo comunale di Villacidro, tra via Stazione e via Parrocchia, sono terminati e dopodomani si svolgerà l'inaugurazione ufficiale del nuovo manto sintetico. La cerimonia, organizzata in collaborazione tra Comune e società sportive, avrà luogo alle 18, e sarà seguita da un torneo giovanile.

La scelta che portò l’amministrazione comunale villacidrese a optare per la dismissione del manto erboso, vecchio di 25 anni e sempre più di difficile e costosa manutenzione, venne motivata sia per la maggiore fruibilità, in pratica 365 giorni all'anno, sia per il grande risparmio nei costi di gestione.

Purtroppo il termine previsto per la fine dei lavori (inizialmente annunciata per l’inizio di febbraio) è slittato a causa di complicazioni sopraggiunte in corso d’opera: un ritardo che ha costretto la Villacidrese a disputare l’intero campionato di Eccellenza lontano dalle mura di casa, fattore che non ha certo giovato ai risultati di una stagione partita subito in salita e terminata con la retrocessione in Promozione.

RIPRODUZIONE RISERVATA