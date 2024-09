Campo sportivo comunale, gli spogliatoi ancora inagibili 

I lavori per poter riaprire il campo di gioco non sono stati terminati. Ad agosto l’amministrazione comunale aveva spianato il terreno di gioco con il grader e poi battuto il fondo con un rullo compressore. Lavori importanti, ma insufficienti per garantire un normale utilizzo dell’impianto sportivo comunale. «Nei locali vi sono rilevanti infiltrazioni d’acqua nel soffitto e nei muri, gli spogliatoi non sono agibili secondo le più normali norme sanitarie, in particolare i bagni per i giocatori e anche per il pubblico», dicono Carlo Giraldo e Giuseppe Ariu, presidente e vicepresidente della società sportiva Don Bosco Fortitudo, «ringraziamo il Comune per i lavori eseguiti, ma è indispensabile terminare la ristrutturazione per garantire un utilizzo normale. Molti lavori di ripristino gli abbiamo fatti noi, dirigenti della società sportiva, ma servono interventi risolutivi negli impianti primari e di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni e delle strutture oltre a consentire un utilizzo ordinato e sicuro a tutti coloro che utilizzano l’impianto sportivo». L’assessore allo sport Georgia Massa fa sapere: «Il Comune è al corrente dei problemi. Provvederemo quanto prima alla sistemazione degli spogliatoi».

Nella società sportiva, oltre alla prima squadra, ci sono i settori Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Per informazioni e adesioni contattare il recapito 3467511563. (m. s.)

