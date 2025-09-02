Campo sportivo abbandonato, un milione per farlo rinascere 

Campo da calcio pronto a rinascere in via dell’Autonomia Regionale. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto da oltre un milione dedicato alla rigenerazione dell’impianto sportivo comunale abbandonato da tempo: 875mila euro lo ha finanziati la Regione nel 2023, il resto è stato stanziato dal Comune con risorse in bilancio: un intervento che rilancia lo sport a Flumini, la frazione quartese a ridosso del litorale che conta oltre quindicimila abitanti, da diversi anni rimasta senza impianti.

Il progetto di fattibilità tecnico economica per il polo sportivo di via dell’Autonomia è stato deliberato durante l’ultima riunione della Giunta comunale, portato dall’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Si va dalla manutenzione del campo di calcio a 11, alla ristrutturazione di bagni e spogliatoi, sino all’ammodernamento degli impianti e alla realizzazione di due nuove tribune per duecento spettatori circa. Si punta anche sull’efficientamento energetico, con una nuova illuminazione e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Tempo due mesi per avere il progetto esecutivo, e per l’estate del prossimo anno il campo di calcio di Flumini dovrebbe - salvo imprevisti - essere pronto. La prossima estate dovrebbe finalmente essere inaugurato anche il vicino mercato all’aperto: Comune e Pro Loco stanno lavorando da settimane a un piano di rilancio dell’area anche per spettacoli e iniziative culturali. (f. l.)

