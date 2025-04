Campo sportivo abbandonato, presto un bando per la gestione 

Comune al lavoro per far rinascere il campo sportivo di via Sardara, a Quartucciu. Un obiettivo dell’attuale amministrazione comunale, ribadito in Consiglio grazie all’interrogazione presentata dall’esponente del Gruppi Misto Paola Cocco: «Quell’area è abbandonata, non si svolge più nessuna attività e purtroppo presa di mira dai vandali», ha spiegato nell’Aula di via Giofra la consigliera. «Il Comune faccia qualcosa per valorizzare il campo sportivo che potrebbe diventare una valvola di sfogo per i ragazzini che abitano nella zona, oltre al fatto che tenerlo pulito significa garantire maggiore decoro».

Un obiettivo già messo nero su bianco dall’assessorato al Patrimonio guidato da Carlo Secci: «È nostra intenzione utilizzare quel campo, magari affidandolo tramite bando a una società sportiva come abbiamo fatto per altri impianti comunali. L’intenzione è di farlo rinascere anche come campo da calcio di quartiere, questa è l’indicazione politica che come Giunta abbiamo dato agli uffici». Ora si lavorerà al bando per trovare una società interessata alla gestione. «Da alcuni giorni c’è un nuovo geometra in organico che ci aiuterà a portare avanti le pratiche, compresa questa del campo di via Sardara», ha assicurato Secci.

