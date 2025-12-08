Campo scuola senza gestione, oggi la protesta 

Una struttura-simbolo. La casa dell’atletica leggera, con la sua pista affacciata sui monti di Oliena, capace più volte di ospitare eventi internazionali come il meeting Terra Sarda. Eppure il Campo scuola di piazza Veneto, a Nuoro, è chiuso da tempo per lavori. Ecco perché oggi alle 16 cinque società del capoluogo, riunite in un raggruppamento temporaneo per la gestione provvisoria dell’impianto, daranno vita a una singolare protesta. «Denunceremo l’inaccettabile stallo che da mesi impedisce la riapertura del Campo scuola “Tomaso Podda”».I dirigenti delle società sportive puntualizzano: «Nonostante la delibera 239 del primo dicembre con la quale il Comune ha formalmente autorizzato la riapertura dell’impianto in attesa dell’espletamento della gara pubblica per l’affidamento della gestione, l’assenza della firma di un funzionario sta bloccando ogni possibilità di riprendere regolarmente gli allenamenti».

Dunque, gli atleti hanno deciso di farsi sentire. Nel pomeriggio il Campo scuola sarà simbolicamente occupato. Le società concludono: «Chiediamo al Comune un immediato sblocco della procedura e il rispetto degli impegni assunti, nell’interesse dello sport, dei giovani e della comunità». (g. l.)

