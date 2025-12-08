VaiOnline
Piazza Veneto.
09 dicembre 2025 alle 00:17

Campo scuola senza gestione, oggi la protesta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una struttura-simbolo. La casa dell’atletica leggera, con la sua pista affacciata sui monti di Oliena, capace più volte di ospitare eventi internazionali come il meeting Terra Sarda. Eppure il Campo scuola di piazza Veneto, a Nuoro, è chiuso da tempo per lavori. Ecco perché oggi alle 16 cinque società del capoluogo, riunite in un raggruppamento temporaneo per la gestione provvisoria dell’impianto, daranno vita a una singolare protesta. «Denunceremo l’inaccettabile stallo che da mesi impedisce la riapertura del Campo scuola “Tomaso Podda”».I dirigenti delle società sportive puntualizzano: «Nonostante la delibera 239 del primo dicembre con la quale il Comune ha formalmente autorizzato la riapertura dell’impianto in attesa dell’espletamento della gara pubblica per l’affidamento della gestione, l’assenza della firma di un funzionario sta bloccando ogni possibilità di riprendere regolarmente gli allenamenti».

Dunque, gli atleti hanno deciso di farsi sentire. Nel pomeriggio il Campo scuola sarà simbolicamente occupato. Le società concludono: «Chiediamo al Comune un immediato sblocco della procedura e il rispetto degli impegni assunti, nell’interesse dello sport, dei giovani e della comunità». (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Sassari, spaccio e violenza: il centro storico in ostaggio

Il prete di strada: «Qui gli zombie sono la normalità» 
Emanuele Floris
Lo studio

C’è da spostare una bietola selvatica

È una specie protetta: la sua presenza bloccava la bonifica della valle del Rio San Giorgio 
Maurizio Liscia
La storia

Dottoressa Queen Babygen, dai sogni di bimba immigrata alla laurea in Medicina

La festa della comunità filippina: «Un modello per i nostri ragazzi» 
Sara Marci
l’accordo

Migranti, dall’Europa arriva il via libera ai centri di rimpatrio

Delibera dei 27 nel Consiglio Ue: nuovo giro di vite sugli ingressi 
La tragedia

Sfrattato, fa saltare in aria la casa

Un 71enne muore tra le fiamme nel Fiorentino: rogo scoppiato dopo l’esplosione 