Campo scuola, riapertura vicina 

Trasferte obbligate per atleti e appassionati che per gli allenamenti da Nuoro vanno a Orani, Galtellì e Mamoiada. Non solo tennis, dopo cinquant’anni in attesa dei nuovi gestori al Quadrivio, ma anche l’atletica è “vittima” dei cambiamenti in atto. Il campo scuola Podda, in via Montale, di proprietà del Comune, è chiuso da oltre un anno per interventi. I lavori sono cominciati con la giunta Soddu, divisi in più fasi, con aperture e chiusure costanti, e hanno riguardato l’intero spazio: dagli spogliatoi al tartan. Manca un unico passaggio per riconsegnare l’impianto agli sportivi, ma il maltempo rallenta gli operai. La consegna è prevista in primavera, entro aprile al massimo. Intanto, oltre 300 iscritti si allenano altrove.

Il campione

Nel campo si sono formati tanti atleti, che hanno raggiunto traguardi sorprendenti anche oltremare, a sottolineare l’importanza del campo scuola. A parlare per loro è il campione italiano assoluto di salto in lungo Elias Sagheddu che afferma: «I lavori sarebbero dovuti finire lo scorso anno, ma finché non si presentano le condizioni meteo adatte gli operai non possono gettare la pista. Bisognerà aspettare, speriamo non troppo. Gli iscritti sono circa 300, tra bambini e adulti che per allenarsi si spostano, nell’attesa, tra Orani e Galtellì». Un’alternativa potrebbe essere il Quadrivio, dove c’è il campo ma non la pista. Anche qui, però, gli atleti si sono trasferiti principalmente a Mamoiada. Correre in città non permette comunque lo stesso risultato, né risulta sicuro tra marciapiedi e strade trincea. Insomma, una situazione complessa.

Il Comune

Ora il commissario del Comune Giovanni Pirisi sta cercando di risolvere la situazione prima possibile per riaprire il campo Coni. Segue il caso come altri lavori pubblici. Eseguiti o in fase di completamento, per esempio, la muratura di strutture comunali fatiscenti (come la casetta nel parco di Tanca Manna, chiusa in autunno), il trasferimento dell’Archivio di Stato in via Ballero e quello della Polizia locale nell’ex scuola di Gruches (che dovrebbe servire anche a risparmiare circa 80 mila euro l’anno). Ancora, l’affidamento del galoppatoio, la presa in carico della discarica per inerti e tanto altro ancora, come il campo scuola che tornerà nelle mani degli atleti prima dell’estate.

