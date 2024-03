Campo scuola Podda, ad aprile via ai lavori di riqualificazione 

Cominceranno ad aprile i lavori di riqualificazione nel campo scuola “Tomaso Podda”. L’importo è di 843 mila 521,17 euro, di cui 6 mila per la sicurezza. «I lavori inizieranno a fine aprile e dureranno fino a inizio 2025 - dice l’assessore con delega alla Visione urbana, Fabrizio Beccu -. Verranno rifatti a nuovo gli spogliatoi, il tartan della pista d’atletica che presentava crepe (il colore resterà invariato) e il campetto da tennis-calcetto. Avevamo già fatto lavori nelle tribune e i bagni, includendo anche quelli per disabili». Durante il rifacimento il campo verrà chiuso al pubblico, ma il Comune si sta impegnando per trovare soluzioni e garantire il servizio agli atleti. (g. pit.)

