Campo scuola nella piscina comunale 

Le vacanze dei più piccoli: sono aperte le iscrizioni per il campo scuola estivo che, anche quest’anno, si terrà nella piscina comunale di Ortacesus. Un servizio, quello proposto dalla cooperativa sociale Ranoplà ogni giorno dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini che potranno trascorrere l’estate svolgendo attività ricreative in acqua e a bordo vasca.

Si inizia il 12 giugno, per proseguire sino al termine dell’estate. Questo il programma giornaliero: alle 9 accoglienza, 9.30 giochi in acqua, 11.30 giochi di squadra, 12.30 pranzo, 13.30 giochi e laboratori, 15.30 giochi in acqua, 16.30 preparazione per il rientro. In tutte le attività i bambini e i ragazzi saranno guidati e seguiti da una squadra di educatori e animatori.

«L’obiettivo del centro estivo è offrire ai più piccoli una vacanza in piscina arricchita però da attività ludico-educative per rafforzare le amicizie e crearne di nuove», dicono Luca Cardia e Maria Assunta Onali, gestori della struttura.

La società Ranoplà, incaricata dal Comune di Ortacesus di gestire gli impianti in località Is Arenas (vicino alla Statale 128), propone inoltre progetti di integrazione rivolti in particolare ai ragazzi con difficoltà fisiche. (sev. sir.)

