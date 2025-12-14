Campo scuola, Fenu promette tempi brevi 

«Abbiamo l’interesse ad aprire il “Campo scuola” al più presto», premette il primo cittadino di Nuoro, Emiliano Fenu. «La priorità, però, deve essere la sicurezza. Comunque, contiamo di arrivare a un’apertura provvisoria dell’impianto destinato all’atletica leggera entro poche settimane».

Le parole che decine e decine di atleti del centro Sardegna attendevano sono arrivate. Il sindaco del capoluogo cerca di rassicurare, di stemperare le polemiche dopo l’ordinanza del dirigente comunale Roberto Del Rio che nei giorni scorsi aveva sollevato un polverone, e surriscaldato ulteriormente gli animi tra chi da anni non ha più una struttura per gli allenamenti e le competizioni a causa dei cantieri infiniti e della burocrazia.

Il “Campo scuola” di Nuoro resta sbarrato, alimenta le discussioni ma perlomeno si apre uno spiraglio con le parole del sindaco Fenu. «Abbiamo sentito gli uffici comunali, tutte le società di atletica. Il nostro obiettivo è la riapertura immediata dell’impianto (sebbene in via provvisoria ai tesserati di 5 società, ndr) ma prima ci sono da sistemare alcune situazioni di pericolo. Ci sono ad esempio dei materiali di risulta che vanno rimossi; poi, occorre intervenire sull’illuminazione per garantire l’utilizzo della struttura in sicurezza».

Insomma, concetti chiari. D’altronde, l’ordinanza del dirigente comunale non lascia margini interpretativi: «L’attività sportiva, anche per numeri ristretti di tesserati, può avvenire solo previa predisposizione del piano di sicurezza». Fenu conclude: «L’auspicio è che si riapra nel giro di poche settimane».