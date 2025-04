Campo rom, rimosse 200 carcasse d’auto 

Oltre duecento carcasse d’auto sono state rimosse e portate via, ne restano altre cinquanta circa, poi la bomba ecologica di Pitz’e Pranu - in attesa di una bonifica completa - sarà almeno in parte eliminata.

Un’emergenza, quella concentrata nel campo rom di Selargius - nella collina al confine con Settimo San Pietro - finita al centro di un tavolo convocato più volte in Prefettura, con Regione, Città metropolitana e Asl, e sotto osservazione da parte del ministero dell’Ambiente che pochi mesi fa aveva chiesto spiegazioni e sollecitato un intervento di pulizia urgente. «Un primo passo, ora proseguiremo per risolvere l’emergenza abitativa e poi si potrà procedere con la bonifica totale della zona», sottolinea il sindaco Gigi Concu che insieme al comandante della Polizia locale Marco Cantori sta seguendo le operazioni in corso nella località di campagna.

Anche uno scuolabus

Al lavoro un’impresa locale incaricata dal Comune a seguito di una recente manifestazione d’interesse. «L’operazione di rimozione è iniziata lo scorso 19 marzo, ormai gran parte delle carcasse sono state portate via per lo smaltimento», dice il comandante dei vigili Cantori. Una distesa di lamiere principalmente: veicoli bruciati, alcuni intatti ma inutilizzabili e senza targa, altri ancora riconducibili a proprietari che però non risultano rintracciabili. Fra le carcasse ci sono anche furgoni, e persino uno scuolabus (non di Selargius). «Un’emergenza che si è affrontata in accordo con la Prefettura», spiega Cantori, «una volta completato l’intervento in corso la priorità sarà scongiurare che il problema si ripresenti a stretto giro. Per questo, insieme alle altre forze dell’ordine, cercheremo di garantire un’attività di monitoraggio costante della zona».

Servono quattro milioni

Sullo sfondo c’è il progetto di bonifica del campo rom che il Comune sta cercando di portare avanti con l’assessorato all’Ambiente della Regione. «Dagli studi fatti dagli ingegneri incaricati si è ipotizzata una spesa iniziale di 1 milione di euro, importo che chiaramente ora non basta più», ammette il sindaco. I fondi necessari si aggirano infatti intorno ai 4 milioni. «Risorse che contiamo ci vengano finanziate dalla Regione, con la collaborazione della Città metropolitana, anche perché come Comuni non possiamo affrontare questa situazione da soli», sottolinea Concu riferendosi anche a Settimo San Pietro dove ricade una parte dell’area trasformata da tempo in mega discarica.

Bonifica necessaria per eliminare qualsiasi tipo di inquinamento ambientale, e riportare la collina di Pitz’e Pranu alla sua originaria destinazione agricola. «Prima però è necessario trovare una sistemazione per le famiglie che ancora vivono nel campo rom», precisa il sindaco.

Anche in questo caso si confida nell’aiuto della Regione. «Un percorso molto complicato che il nostro assessorato alle Politiche sociali sta portando avanti costantemente da anni», spiega Concu. L’ultimo risultato è il finanziamento nazionale di 1 milioni e mezzo circa conquistato - nell’ambito del Plus 21 - per l’inclusione sociale e scolastica dei minori - bambini e adolescenti - di origine rom.

