«Campo rom, interventi immediati» 

I due sindaci di Selargius e Settimo San Pietro, Gigi Concu e Gigi Puddu, hanno parlato con una voce sola: l’area del campo rom sulla 387, al confine tra i due Comuni, va bonificata e subito. Questa la richiesta fatta al prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis nell’incontro che i due primi cittadini hanno avuto ieri sul problema che da anni non si riesce a risolvere.

Gli interventi

I soldi per gli interventi ci sono: un milione di euro nelle casse del Comune di Selargius da utilizzare per fare i test anche nel sottosuolo e individuare tracce d’inquinamento. E anche per rimuovere la montagna di carcasse d’auto, abbandonate da anni ai confini del campo. Ma per fare tutto questo, chi ci abita deve essere ospitato altrove. I pericoli sono soprattutto di carattere igienico sanitario, ma anche di sicurezza per via degli incendi che spesso si sviluppano all’interno e fuori del campo (l’ultimo due settimane fa) dove vive un centinaio di persone, compresi oltre trenta minorenni. Una situazione di degrado che blocca anche il rilancio dell’agricoltura, già programmato, nei terreni civici in territorio di Settimo.

Situazione esplosiva

Nell’incontro di ieri in Prefettura c’erano anche i rappresentanti di Asl, Arpas e delle forze dell’ordine.Una riunione interlocutoria con il bis previsto fra due settimane quando si potrà decidere cosa fare e come farlo in base anche a specifici accertamenti che sono stati chiesti durante l’incontro di ieri.

«Di sicuro – hanno detto Gigi Concu e Gigi Puddu - il campo rom non può restare dov’è proprio perché la situazione sanitaria si è fatta esplosiva, ma anche per ragioni di sicurezza, legata soprattutto agli incendi che puntualmente si sviluppano nella zona».

Il recente rogo

L’ultimo episodio, il 9 maggio, aveva scatenato nuove polemiche e tanta rabbia, con le fiamme che avevano lambito le baracche e creato una fitta coltre di fumo fino ai campi coltivati, creando notevoli disagi anche agli automobilisti in transito sulla 387 e a chi abita nella zona ai confini tra i due Comuni. Proprio il sindaco di Settimo Gigi Puddu aveva nell’occasione scritto una lettera al prefetto lamentando l’ennesimo disastro. Un problema spesso rimbalzato anche nei Consigli comunali sia di Selargius che di Settimo.

«Cio che è avvenuto - aveva scritto Puddu– ha creato danno e proteste. Un problema che abbiamo più volte segnalato e denunciato, ricordando anche i danni per l’ambiente e quindi anche per la salute pubblica dei cittadini che risiedono nel territorio e per quelli che operano nelle aziende artigianali e agricole vicine».

