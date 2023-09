Campo rom, dopo la pulizia i controlli 

Dentro e fuori dal campo rom di piazza della Pace, non si vedono più rifiuti. Comune e Gesenu, la ditta che si occupa dell’igiene urbana, hanno pulito e bonificato. Un intervento già effettuato anche diversi mesi fa, essendo una zona soggetta agli abbandoni selvaggi dell’immondizia; per questo, l’amministrazione e Gesenu hanno deciso di agire alla base per prevenire il ripetersi del fenomeno e hanno dato il via a un progetto sperimentale di educazione e sensibilizzazione a una corretta differenziazione dei rifiuti tra i 41 rom del campo.

«Igiene e decoro»

«Interveniamo per ripristinare le norme di igiene e decoro, coinvolgendo la popolazione rom in specifiche azioni di sensibilizzazione», dice l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi: «La situazione era diventata insostenibile sia per le condizioni igienico-sanitarie sia perché impediva la realizzazione di lavori pubblici». Tra questi c’è quello che riguarda l’hangar dell’ex aeroporto, che prevede il posizionamento della nuova copertura. «La differenziata va fatta in maniera ordinata affinché si possa proseguire con i progetti previsti dal mio settore, che usufruiscono di fondi Pnrr e non possono subire rallentamenti», afferma l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi.

La fase preliminare del progetto prevede incontri con gli abitanti rom per informarli sul corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori messi a disposizione da Gesenu. La polizia locale verificherà, anche senza preavviso, che le condizioni stabilite siano rispettate sia in fase di conferimento che di raccolta e smaltimento. Gesenu darà agli abitanti del campo le indicazioni sugli orari e le giornate di conferimento, alle quali saranno presenti, alternandosi, Comune, Gesenu, assistenti sociali, vigili urbani e polizia ambientale.

Le altre discariche

Il problema delle discariche abusive però non riguarda solo il campo rom. Una delle più grandi si trova in zona “Sa Puleu”, a destra dopo il policlinico. L’ha segnalata, durante il Consiglio comunale del 12 settembre, il consigliere Ivano Argiolas . «Abbiamo fatto subito un sopralluogo e la zona sarà ripulita e inserita nei controlli di vigilanza che potranno consentirci di trovare i responsabili», dice Piroddi, che tiene a ringraziare Argiolas «per aver fatto la segnalazione nel luogo deputato alla discussione, e cioè il Consiglio, e non su Facebook, dove sono circolate informazioni errate che creano allarme e confusione». Il sindaco Tomaso Locci ringrazia la polizia locale e il Nogra che svolgono un ruolo importante e saranno ancora più presenti dove ci sono le discariche come quella vicino al Policlinico». Criticità sulla differenziata non risparmiano neanche la Cittadella universitaria, dove il 27 settembre ci sarà un tavolo di lavoro durante il quale verrà presentato un progetto di riorganizzazione della raccolta interna dei rifiuti.

