Campo rom da smantellare: è polemica 

C'è un finanziamento da 1,5 milioni di euro ancora bloccato, per la riqualificazione del Comparto 8. L'amministrazione ha in mente la creazione di un ampio polo sportivo, ma per sbloccare i fondi si aspetta di trovare una soluzione per il campo Rom in via dell’Aeronautica.

Minoranza in pressing

Il Consiglio Comunale di ieri, per la minoranza, è stato l’occasione per tornare in pressing sulla questione, con un’interpellanza letta da Massimiliano Cao, anche a nome di Valentina Picciau e Andrea Zucca. «È nelle intenzioni dell’amministrazione investire sull’area dell’ex aeroporto e ci sono già diversi progetti per trasformarlo in un polo culturale e sportivo», ha esordito Cao. «Esistono direttive europee che mirano all’integrazione delle comunità Rom, con progetti che in altri comuni hanno già dato la possibilità di chiudere i campi a fronte di un reale inserimento degli abitanti. L’iter è lungo, richiede una programmazione a lungo termine, e da troppi anni le società e le associazioni aspettano un’area riqualificata». Quindi, gli interrogativi: «Chiediamo se l’amministrazione abbia intenzione di preparare un progetto di integrazione e in quali tempi, e se sia consapevole che senza un inserimento degli abitanti del campo, non sarà possibile la riqualificazione».

La replica

In risposta è intervenuta l'assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz. «È un problema su cui lavoriamo da anni. Non abbiamo fretta di riqualificare, abbiamo a cuore in primis l’integrazione di queste persone e abbiamo incontrato più volte la comunità per aiutarla a superare il concetto di campo e condividere i valori della buona cittadinanza». Sono dieci le famiglie residenti, per un totale di 44 persone, di cui 34 domiciliate. «Numeri ragionevoli, è possibile trovare una soluzione in tempi brevi», assicura l’assessora. «Procederemo gradualmente, spostando un nucleo alla volta e individuando per ognuno l’area migliore. Lavoriamo in sinergia con Selargius e stiamo cercando collaborazioni con altri comuni».

Il sindaco Tomaso Locci ha poi puntato il dito sui suoi predecessori. «Il campo è stato realizzato sotto altre amministrazioni, furono spesi 500 milioni di lire per quella che doveva essere una soluzione provvisoria, invece la comunità è lì da quasi 30 anni. Non è mai stato fatto alcun controllo e a rimetterci sono stati i cittadini, perché quando ci siamo insediati abbiamo trovato condizioni sanitarie disastrose e dovuto bonificare. Ci auguriamo di arrivare a una conclusione positiva quest’anno, vista la volontà degli stessi abitanti di andar via».

