Campo polivalente, minoranza all’attacco dopo il ricorso al Tar 

«Scomposto e privo di contenuti», così l’opposizione definisce il commento dell’assessore al patrimonio, Carlo Secci, sul ricorso presentato al Tar dalla società Poli Sport Center, per l’assegnazione del campo polivalente “Raffaele Piras”.

«Contesta una presunta attività dilatoria a opera dei ricorrenti, dimenticando che il ricorso amministrativo è prima di tutto un diritto», attacca Michela Vacca, «solo una sospensiva avrebbe potuto interrompere il decorso naturale del procedimento amministrativo. In assenza, si può procedere con la sottoscrizione del contratto a favore dei vincitori. Sembra, per contro, che sia lo stesso assessore cautelativamente a volere interrompere le procedure in attesa che il Tar si esprima. Probabilmente la sicurezza che fino a questo momento lo aveva accompagnato inizia a vacillare».La minoranza in Consiglio aveva contestato la procedura di assegnazione. «Se il punteggio massimo è stato attribuito al progetto che ha proposto l’investimento economicamente più elevato, nessuna valutazione sulla congruità dell’offerta proposta è stata effettuata perché il bando non richiedeva alcuna documentazione che avrebbe consentito l’effettuazione delle verifiche», spiega il consigliere Giovanni Meloni.Per Franco Paderi, del Misto, Secci si sarebbe dovuto interrogare sui «non pochi lati oscuri del procedimento gestito dal suo assessorato: il funzionario ha prima predisposto il bando per poi dirsi fuori con una dichiarazione di incompatibilità. La stessa però che avrebbe dovuto successivamente imporgli l’astensione nel rinnovo delle concessioni temporanee alle società sportive. Così però non è stato».

