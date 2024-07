Campo polivalente, l’opposizione all’attacco 

«Una riqualificazione per il polo sportivo di via delle Serre inaugurato appena due anni fa dà da pensare». A dirlo è l’opposizione in Consiglio comunale di Quartucciu che smorza l'entusiasmo dell'assessore al Patrimonio Carlo Secci, il quale ha presentato il progetto della nuova società che dovrebbe gestire il campo polivalente Raffaele Piras per i prossimi 20 anni.

«Questa amministrazione ha speso oltre un milione di euro per il rifacimento dell'impianto di illuminazione, della pista di atletica e del campo in erba», attaccano Michela Vacca e Franco Paderi, «per quest'ultimo abbiamo più volte contestato l'irragionevolezza della scelta per un campo in erba in luogo di quello sintetico».

La minoranza è poi convinta che così le associazioni sportive locali saranno destinate a morire. «Nel bando non si è pensato di individuare criteri di premialità a favore di chi ha sempre operato nel nostro territorio. Una buona pratica per valorizzarle e incentivarle che non ha impedimenti nella norma, se adeguatamente motivata», proseguono Vacca e Paderi, «per i prossimi vent'anni, invece, le nostre associazioni dovranno trovare spazi nei comuni limitrofi».

E aggiungono: «sono scelte politiche che, come di consueto, la Giunta ha deciso di avocare unicamente a sé senza alcun confronto preventivo con il Consiglio comunale che dovrà approvare il progetto. Noi stiamo verificando adeguatamente la pratica perché ci sono alcuni aspetti dubbi soprattutto in merito a presunti conflitti di interesse oltre che danni erariali».

