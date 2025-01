Campo polivalente, la parola al Tar 

Problemi per l’assegnazione della gestione del centro sportivo polivalente “Raffaele Piras”, mentre le concessioni temporanee per gli spazi sportivi – campi da tennis, campo calcio a 5, pista di atletica – sono state prorogate fino al 31 marzo. Il passaggio di consegne alla cordata vincitrice del bando – un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Easy Tennis, Quartu Asd, Escolinha di Tecnica Individuale e Selargius Padel – sembra sia fermo per via di un ricorso presentato dalla Poli Sport Center Ssd, società con sede a Quartucciu.

Il ricorso

Secondo i rappresentanti della Poli Sport Center, la gara sarebbe «viziata da irregolarità», come si legge nella lettera inviata al Comune. La società contesta una serie di punti chiave che avrebbero compromesso la valutazione delle offerte. Tra le accuse principali figurano un presunto errore “materiale” nell’attribuzione del punteggio, che secondo la società deriverebbe «da una non attenta lettura del Piano economico finanziario (Pef), e la mancanza della dichiarazione di possesso dei requisiti di moralità da parte del raggruppamento vincitore».

Non solo: secondo Poli Sport Center, l’amministrazione non avrebbe concesso il cosiddetto «soccorso istruttorio» – una procedura prevista per consentire l’integrazione di documenti mancanti – per la documentazione relativa all’esperienza della società nella gestione di impianti sportivi, ritenuta comunque positiva: «Questo ha portato alla mancata assegnazione di 15 punti».

La vicenda si è complicata ulteriormente quando la richiesta di un incontro con la Giunta è stata respinta. La società riferisce di aver ricevuto solo una risposta via mail firmata dall’ingegnere Davide Casu, responsabile del settore lavori pubblici, che ha ribadito la regolarità della procedura e l’assenza di motivazioni valide per una revisione dei punteggi. È a questo punto che Poli Sport Center ha deciso di portare la questione davanti al Tar.

L’assessore

Non si è fatta attendere la replica politica. «Non è stata chiesta la sospensiva d’urgenza, probabilmente perché non sussistevano elementi concreti», dice l’assessore al patrimonio, Carlo Secci, che ha definito il ricorso «un’azione con finalità dilatorie: è inusuale». Nessun ulteriore commento nel merito: il Comune è, infatti, al lavoro per preparare la difesa legale, affidata a un avvocato supportato da una relazione dettagliata redatta dal segretario generale.Il ricorso intanto rischia di rallentare tutto. Se il Tar non si pronuncerà in tempi rapidi, l’amministrazione sarà costretta a prorogare ulteriormente le concessioni temporanee e mentre il futuro del centro “Raffaele Piras” resta sospeso, a Quartucciu cresce l’attesa per capire chi avrà davvero il compito di rilanciare il più importante impianto sportivo cittadino.

