Tempio.
18 agosto 2025 alle 00:16

Campo polifunzionale nel parco Caragol  

Un polmone verde nel quartiere Caragol, uno degli spazi restituiti alla comunità di Alghero solo qualche giorno fa, quando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha inaugurato una porzione dell’area. La giunta ha fatto un passo in avanti con l’approvazione della procedura di progettazione del parco,che prevede la realizzazione di un campo da gioco polivalente e di una serie di attrezzature sportive e allestimenti. Le risorse sono pari a 366mila euro, disponibili nel bilancio comunale. «Il piano di riqualificazione prevede un’area giochi accessibile e sostenibile pensata per rispondere alle esigenze delle persone di ogni età, in particolare delle famiglie – ha detto il primo cittadino – allo scopo di trasformare un’area sottoutilizzata in un parco urbano strutturato e multifunzionale, capace di generare valore per l’intero quartiere». Attualmente il parco, a seguito del lavori svolti dalla Alghero in House in sinergia con l’ufficio Manutenzioni, offre uno spazio verde nuovo dedicato al benessere fisico. Un progetto proposto nel 2018 e che ha preso forma solo più tardi secondo un’idea di valorizzazione ambientale. I lavori verranno avviati a breve così da aumentare la dotazione dei giochi. Sarà intitolato a Marta Corbia, la bambina scomparsa nel 2022. (m. p.)

