Campo Podda, via ai lavori per la casa dell’atletica  

Il campo scuola Tommaso Podda si rifà il look. Ieri il Comune ha aggiudicato i lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo per l’atletica, appalto da 850 mila euro che è stato assegnato alla ditta Ati Bassu Srl di Orgosolo. Il tempo per la consegna dei lavori è di sei mesi, l’intervento riguarderà il rifacimento della pavimentazione in tartan della pista di atletica, interventi di adeguamento ed efficientamento energetico degli spogliatoi dell’impianto sportivo, l’adeguamento dei servizi igienici dedicati agli spettatori, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione torri faro e l’installazione di un campo amovibile da street basket.

