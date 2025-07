Campo Pisano, via ai lavori (finalmente) 

Verrà aperto nei prossimi giorni il cantiere per l’esecuzione dei lavori nello svincolo di Campo Pisano sulla strada statale 130, a Iglesias. A ormai dieci anni dalla chiusura del ponte, si sblocca così l’iter burocratico e amministrativo che aveva causato il blocco dell’importante arteria stradale. L’investimento per la realizzazione dei lavori è di un milione e seicento mila euro e – in base a quanto previsto dal cronoprogramma – i lavori dovrebbero essere conclusi fra la fine di aprile e l’inizio di maggio del prossimo anno. Il progetto contempla un intervento strutturale sugli attraversamenti nello svincolo e, in particolare, prevede la messa in sicurezza del sovrappasso.

Il programma

Conosciuto come il ponte di Campo Pisano, la chiusura dell’uscita ormai da anni impediva la circolazione delle auto e degli altri veicoli in modo scorrevole e funzionale, sia in direzione della vecchia miniera che in direzione della discarica di Genna Luas, un sito controllato appartenente alla seconda categoria di tipo B nei comuni di Iglesias e Carbonia e gestito dalla Portovesme srl. I soldi per l’opera arrivano da un finanziamento dell’assessorato regionale ai lavori pubblici.

Il Comune

Si tratta di un intervento fortemente voluto dalla amministrazione comunale che finalmente verrà realizzato, come ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas: «Dopo tanto tempo, verranno portati a termine quest’opera e una serie di interventi strutturali necessari per restituire una parte dell’arteria stradale che è rimasta chiusa, causando non poche difficoltà. Un pensiero speciale – continua l’assessore Concas – da parte mia e di tutta l’amministrazione desideriamo dedicarlo all’ex assessore ai Lavori pubblici Vito Didaci, scomparso nel maggio 2023, e impegnato per tanti anni proprio per risolvere il problema dello svincolo di Campo Pisano. Il nostro ricordo e la nostra emozione sono per lui. La riapertura del ponte garantirà la soluzione di numerosi problemi legati anche al traffico pesante e permetterà di usufruire di una struttura più funzionale. I lavori – conclude l’assessore – inizieranno davvero a breve e verranno completati fra la fine di aprile e i primi di maggio del prossimo anno».

Nel viale

Una serie di interventi importanti, dunque, che permetteranno di realizzare un’infrastruttura più sicura. Proseguono, nel frattempo, i lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza dello svincolo della strada statale 130 su viale Villa di Chiesa, molto importanti sotto il profilo della sicurezza.

