Campo non omologato, niente gare 

Reti parapalloni da sistemare, panchine da aggiustare e recinzione da ripristinare. Queste le prescrizioni dettate dalla Figc per concedere l’omologazione del campo Renzo Laconi a Guspini. I lavori, però, non sono stati eseguiti e in assenza del visto della federazione, la Don Bosco Fortitudo, che milita nel campionato di prima categoria, sabato è stata costretta a traslocare nel campo dell’oratorio San Domenico Savio. Ora i lavori sono quasi al termine e a breve i giocatori potranno tornare al Laconi.

Il motivo

La richiesta di omologazione è stata fatta dal Guspini Calcio: in quel campo giocano le sue squadre giovanili ma l’impianto viene utilizzato anche da altre squadre del paese, gli Amatori Guspini e la Fortitudo. Il verbale del sopralluogo della federazione calcistica nel quale sono state indicate le criticità da risolvere risale a maggio, a campionato finito. «I campionati delle squadre giovanili iniziano il primo ottobre e questo ha fatto sì che ci sia stato un ritardo nella risoluzione delle problematiche, ci stiamo attivando per eseguire tutti gli interventi e il campo sarà utilizzabile quanto prima», così Alessandro Melis, dirigente del Guspini Calcio, spiega la defezione che non ha permesso l’omologazione. I lavori non sono stati comunicati e sono rimasti incompiuti. Questa mancanza è costata cara alle altre società che in questi giorni non hanno potuto utilizzare il terreno di gioco.

Le opere

La situazione potrebbe risolversi presto. Sono già state posizionate le reti parapalloni e quelle da gioco, acquistate dall’amministrazione comunale e sistemate dalle società che praticano le loro attività nel campo. «In settimana saranno inviate le foto alla federazione per ottenere il via libera all’omologazione, questione di giorni», assicura Melis. Quel che rimane da fare è la sistemazione del plexiglass nelle panchine e tutto verrà risolto. La Fortitudo è speranzosa: «Giocare nell'altro campo, di proprietà della parrocchia, fa aumentare le nostre spese, quindi auspichiamo che l’omologazione arrivi presto», dice il presidente Giuseppe Ariu. L’amministrazione è stata informata della situazione mercoledì scorso: ha fornito le reti da posizionare e ora spera che tutto possa essere sistemato per l’omologazione. «Abbiamo impegnato risorse per sistemare i problemi che ci sono negli spogliatoi di tutti i campi di calcio. Sul Renzo Laconi stanno già intervenendo gli operai Lavoras», assicura l’assessore allo sport Marcello Fanari.