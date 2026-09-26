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Sestu.
27 settembre 2026 alle 00:35

“Campo nero”, arriva un altro milione 

La riqualificazione dell’impianto, iniziata sei anni fa, è arrivata alle battute finali 

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Un altro milione di euro per il terzo lotto della riqualificazione dello stadio di corso Italia a Sestu, da tutti conosciuto come il “Campo nero”. Il Comune ha formalizzato l’accertamento delle risorse destinate all’intervento finanziato con fondi Fesr.

Il finanziamento si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’impianto avviato circa sei anni fa, per un investimento totale di due milioni e 950 mila euro. «La realizzazione del Campo nero, al netto dei ritardi tecnici, è fondamentale per la vita sportiva della comunità», afferma Mario Alberto Serrau, assessore allo Sport. «Sarà un impianto moderno, in grado di accogliere diverse centinaia di sportivi di tutte le età, soprattutto del settore giovanile, fondamentale per il tessuto sociale sestese».

Ultimi passi

Col primo lotto, del valore di 450mila euro, sono stati realizzati e collaudati gli spogliatoi, mentre l’iter del secondo, che prevede il nuovo terreno di gioco e la sua sistemazione, è ancora in corso. Il mese prossimo sarà riaperta la Conferenza dei servizi per definire gli ultimi aspetti del progetto: tra le questioni da affrontare c’è l’interferenza con la futura metropolitana leggera. A complicare il percorso è stata anche la scoperta di una sepoltura del terzo millennio avanti Cristo attribuita alla cultura di Monte Claro, giudicata di particolare interesse dalla Soprintendenza. Il Comune ha già finanziato due campagne di scavo e sono ora in corso gli ultimi approfondimenti. Con il terzo lotto invece si lavorerà su tribune, torri faro, percorsi esterni e sul verde. «Auspichiamo una costruzione veloce», prosegue l’assessore ,«che darebbe modo alle nostre società, che sono delle eccellenze a livello regionale, di avere degli spazi, vista la carenza cronica data dalla grande espansione del paese che ha una media di ragazzi per abitante tra le più alte in Sardegna. Ovviamente ci impegneremo per la realizzazione degli impianti per le altre discipline sportive» prosegue l’assessore.

I tempi

L’Amministrazione intende avviare i lavori di completamento entro il 2027. «È stato un percorso lungo, perché si è partiti sei anni fa con appena 450 mila euro e il Comune ha dovuto reperire progressivamente tutte le risorse», conclude il sindaco Michele Cossa. «A questo si sono aggiunti l’interferenza con la metropolitana e un importante ritrovamento archeologico, che naturalmente deve essere tutelato. Oggi abbiamo un cronoprogramma preciso, l’obiettivo è partire con i lavori entro la fine dell’estate 2027 e avere il nuovo campo a disposizione dalla stagione 2028-2029».

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