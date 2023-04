«Campo multidisciplinare usato solo per il basket» 

L'opposizione va all’attacco dell’amministrazione comunale sulla questione del campo da basket di via Caracalla: «L’impianto fu finanziato durante la giunta guidata da Marco Sini e realizzato nella consiliatura dell’ex sindaco Gianni Argiolas e avrebbe dovuto essere multidisciplinare», dichiarano i tre consiglieri del gruppo di centrosinistra “Pauli Monserrato-La Svolta”, Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas. «Infatti, erano previste anche delle reti da pallavolo e delle porte da calcio a 5, invece allo stato attuale si può giocare solo a basket», affermano.

Zucca, Picciau e Argiolas rincarano la dose aggiungendo che «nonostante all’interno della Giunta si vantino di aver riempito Monserrato di telecamere, ogni volta che ci sono interruzioni dell'illuminazione pubblica i controlli sul campo da basket contro eventuali vandali, sono vani. Lo ribadiamo ancora una volta: a nostro avviso questa amministrazione sin dall'inizio ha delle forti lacune anche per quanto riguarda la programmazione dei vari interventi in città». In relazione ai canestri mancanti, che il Comune ha fatto rimuovere per metterne di nuovi, più resistenti, i tre consiglieri dicono che «sono rotti da circa un anno». (ste. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA