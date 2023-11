Campo largo, trattative finali 

L’impressione è che il campo largo abbia ormai lanciato la volata finale verso la scelta del candidato governatore, e che la corsa riguardi in realtà un solo nome: quello di Alessandra Todde. Dopo che la direzione regionale del Pd ha dato mandato ai vertici del partito per chiudere «nel più breve tempo possibile» le trattative con gli alleati sulla leadership, ma privilegiando «l’unità della coalizione» a partire dall’accordo col M5S, solo una grossa sorpresa potrebbe cambiare il finale della partita.

Ancora non si sa però quando si riuniranno i segretari dell’alleanza tra centrosinistra, pentastellati, mondo civico e sigle indipendentiste. I ponti festivi e la visita di Mattarella a Cagliari (sabato) hanno suggerito al direttivo del Pd di eliminare, dal documento votato martedì sera, l’iniziale previsione di indicare il candidato «entro la settimana». E qualche giorno di tempo in più potrebbe anche servire, al segretario dem Piero Comandini, per appianare i contrasti con i vari soggetti che invocavano le primarie.

La petizione online fatta circolare da Francesco Pigliaru e alcuni suoi ex assessori, proprio per chiedere una consultazione degli elettori sulla candidatura, non ha dunque avuto successo. Lo stesso Pigliaru ne ha preso atto con sportività: ieri, in un commento su Facebook, ha scritto che tra i ruoli dei partiti «c’è anche ascoltare opinioni altrui, valutarle, decidere. Questo è successo. La direzione ha fatto le sue valutazioni e ha preso una decisione direi definitiva. È la democrazia, tutto compreso (petizioni incluse)».

Nel frattempo, i segretari e il gruppo consiliare di Alleanza rosso-verde (che comprende Europa verde, Sinistra sarda e Possibile) invitano i partiti della coalizione ad andare «avanti uniti per vincere le elezioni». Esprimendo «preoccupazione per le tante uscite in ordine sparso che alimentano un clima di polemica», Arv apprezza invece il lavoro del tavolo politico perché «è indicativo di una volontà tutta sarda di scelta sul futuro dell’Isola. Non è esistita al tavolo alcuna ingerenza dei partiti nazionali». Da qui un richiamo generale «al senso di responsabilità: non è il momento dei distinguo e delle precisazioni ma della ricerca degli elementi comuni». I segretari e i consiglieri chiedono anche di convocare i tavoli di coalizione nelle città che andranno al voto nella prossima primavera, rifiutando qualsiasi «ottica di compensazione o scambio».

