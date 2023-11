Campo largo, Todde va veloce  «Sarà la nostra rivoluzione» 

«Da oggi conta il noi , non l’ io ». Tutto in una frase, tutto in una volta. Giovedì l’incoronazione da parte di 12 sigle, ieri la presentazione a Cagliari con le componenti che per ora hanno aderito al Campo largo. Alessandra Todde, 54 anni, parlamentare nuorese, è la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione. Mette subito in chiaro: «È il tavolo ad aver deciso di non indire le Primarie, invocarle ora significa non stare alle regole». Non ci sono i Progressisti, neppure +Europa e Liberu. All’appello manca soprattutto Renato Soru, su cui Todde promette fino all’ultimo di tentare la strada del convincimento: «Perché non possiamo fare al centrodestra, il nostro avversario, il regalo di presentarci disuniti».

La riunione

Prima della presentazione, Todde fa tappa sotto il Palazzo del Consiglio regionale, in via Roma, per portare solidarietà al presidio dei sindacati contro il dimensionamento scolastico. La saletta dell’edificio Locomotori di Molentargius, in via La Palma a Cagliari, è già gremita ben oltre il limite. A precedere il suo arrivo, il segretario del Pd Piero Comandini, il gruppo consiliare pentastellato, i movimenti indipendentisti (tra i cui rappresentanti spiccava Franciscu Sedda), i Rosso Verdi con la consigliera regionale Maria Laura Orrù. Ci sono anche i senatori Marco Meloni ed Ettore Licheri, che del M5S è il coordinatore sardo. E la consigliera comunale del Pd Camilla Soru, figlia di Renato. La lista dei presenti, però, è molto più lunga quando spunta l’auto con a bordo Alessandra Todde. La candidata sembra non ascoltare la lettura del suo curriculum: ingegnere, ceo di aziende al top nel settore dell’energia in Italia e all’estero, nel 2018 la nomina tra le 50 donne più influenti d’Italia nel mondo della tecnologia. In politica, è deputata del M5S, ed è stata viceministro e sottosegretaria allo Sviluppo economico. Ricorda: «Mi hanno attaccato perché sono donna? Anche. Ma oltre al tema di genere, mi sembra evidente che qualcuno abbia provato a resistere al cambiamento. Non ce l’ha fatta: da oggi parte una rivoluzione in ricordo di Michela Murgia, la prima donna a candidarsi alla presidenza nell’Isola, anni fa». Applausi e qualche lacrima. Poi, a chi le chiede se lascerà anche il seggio a Montecitorio, replica: «È strumentale pretendere da chi ha un incarico politico un passo indietro prima di essere eletto nel nuovo ruolo». Ma annuncia: «Mi sono dimessa da vicepresidente del M5S per lanciare un segnale e rafforzare il nostro percorso. Questo è il momento dei tanti, non dei pochi». Una frase che sembra, anche se in modo indiretto, un tentativo di ricucire con Renato Soru. «Lo sento spesso, ma lo chiamerò per confermargli disponibilità: è importante mantenere il dialogo aperto. Dobbiamo stare dalla stessa parte».

Porte aperte

Da qui l’appello all’inclusione. «Credo che la strada maestra per la Casa del popolo progressista sia aprire porte e combattere fino all'ultimo, con testardaggine, per l’unità. Siamo qui per lasciarci alle spalle la Sardegna della rassegnazione, del vittimismo, della subalternità. Stiamo chiamando a raccolta tutte e tutti per trasformare in realtà l’idea di una Sardegna che prenda la responsabilità di farsi valere, e che si riappropri della sua indipendenza». Todde parla di getto. E non ha tentennamenti neppure quando qualcuno solleva il tema delle diversità politiche nella coalizione: «Sono semmai un valore. La nostra gestione avrà un faro, quello della competenza e della capacità, che è diverso dall'appartenenza».

Competenza

Altro nodo è rappresentato dagli assetti: «Abbiamo il compito di rivendicare il primato della politica, con una Giunta che sia riconoscibile, competente e capace di governare». La squadra, tuttavia, nascerà «da riflessioni che, ora, sono solo all’inizio». I temi, invece, sono già chiari: «Penso a un nuovo approccio nei confronti dell'Autonomia. È tempo di far valere il nostro Statuto e i nostri poteri, di crescere investendo su noi stessi, di comportarci da sardi in Italia e in Europa». Todde vuole ridisegnare anche il rapporto tra Regione ed Enti locali «perché non funziona». «I Comuni non sono in grado di spendere i soldi perché esiste quello che io, da nuorese, chiamo “abigeato” della Regione nei confronti degli Enti locali. Questa situazione deve finire: deve esserci una nuova cinghia di trasmissione». E qui si lega la programmazione regionale: «Non ci può essere una strategia se poi i soldi vanno in mille rivoli». In ultima analisi, un passaggio sull’Industria. «Sono per lo sviluppo industriale della Sardegna, ma è importante farlo in maniera corretta, non come è stato fatto in Puglia, per esempio con l'Ilva, dove si è barattato il diritto alla salute con il lavoro». Il futuro è nelle bonifiche: «La Sardegna è la seconda Regione con più ettari da bonificare», argomenta. «Ma un contesto senza attività produttive non è un contesto che può stare in piedi». Chiude con uno slogan: «Siamo l’Alleanza del Popolo Sardo, che sa che tutto è da fare e che lo faremo insieme». In due parole, la sua sfida: «Rivoluzioneremo tutto».

