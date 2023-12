Campo largo, Todde a Cagliari e Sassari 

Il tour elettorale di Alessandra Todde inizierà ufficialmente domani a Nuoro (alle 10.30 all’ExMè) ma già da giorni la candidata del Campo largo ha moltiplicato i suoi interventi pubblici. Oggi dovrebbe partecipare sia alla manifestazione per il Comparto unico dei dipendenti degli Enti locali, in programma oggi a Cagliari (piazza dei Centomila alle 10), sia all’assemblea regionale di Confartigianato convocata a Sassari (dalle 11 nella sala convegni della Camera di Commercio). Ieri la deputata M5S ha attaccato la Giunta sulle borse di studio per gli universitari: 4461 studenti a Cagliari e altri 1692 a Sassari hanno diritto ai contributi «ma non ne possono beneficiare».

Intanto l’altro candidato del centrosinistra, l’ex governatore Renato Soru, ieri è stato a Bono dove ha dialogato col sindaco di Bultei Daniele Arca e quello di Anela Michele Solinas a proposito di spopolamento («il compito più importante della politica dev’essere quello di invertire uno scoramento e una rassegnazione diffusa») e oggi alle 17 parteciperà come relatore al dibattito che fa parte del programma di “Liberas, storie di lotta”, insieme a Francesca Ghirra dei Progressisti sardi, Riccardo Lo Monaco di +Europa e Giulia Lai di Liberu al Lazzaretto di Cagliari.

Domani sarà a San Gavino Monreale dalle 17, nella sala Civis di via Roma 102.

