Campo largo, strategie per le città Il centrodestra cerca la rivincita 

In entrambe le coalizioni, le comunali di giugno sono sempre state all’ordine del giorno nelle trattative tra i partiti. Archiviate le Regionali, l’attenzione si sposta sull’indicazione dei candidati a sindaco nelle città maggiori. Ma in modo diverso nel centrosinistra e nel centrodestra: nel primo caso le interlocuzioni su Cagliari, Sassari e Alghero sono legate a quelle per la formazione della Giunta Todde. Il centrodestra – dopo cinque anni torna all’opposizione in Consiglio regionale – ha mani più libere per concentrarsi nella ricerca della rivincita dopo la sconfitta al fotofinish di Paolo Truzzu.

Gli scenari

Nel Campo largo, la stessa presidente in pectore Alessandra Todde vorrebbe scongiurare il rischio di un Pd asso pigliatutto in Giunta, anche perché consapevole che i Dem puntano a indicare il sindaco di Sassari, mentre non avrebbero rinunciato definitivamente alla corsa a Cagliari lasciando così spazio all’ex primo cittadino Massimo Zedda (Progressisti). E tuttavia, secondo quanto trapela, sarebbero vicini a farlo: è molto probabile che sia il segretario Piero Comandini, a cui non è mai dispiaciuta l’idea di fare il sindaco della sua città, il prossimo presidente del Consiglio regionale. E una cosa esclude l’altra. Ma resta Sassari, dove potrebbe essere candidato l’ex consigliere del Pd Gianfranco Ganau, sempre che non finisca per fare l’assessore nella Giunta Todde, oppure Francesca Fantato. Alghero, in questo gioco di incastri, toccherebbe all’Alleanza Rossoverde, terza forza di coalizione (con 4 consiglieri regionali). Sarebbe una compensazione, considerato che i Rossoverdi avranno un solo assessorato. Tra i nomi in campo, in questo caso, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Alessandra Casu.

I nomi

Il centrodestra è più svincolato. L’impegno è ai massimi livelli a Cagliari, dove la coalizione cerca di riprendersi dallo choc del risultato delle Regionali. Se l’avversario sarà Massimo Zedda, vincere non sarà facile. Da mesi in campo c’è Giuseppe Farris, l’avvocato ed ex esponente di Forza Italia che ha creato una civica con cui si candida a sindaco. Da qualche giorno è già possibile incontrare in giro per la città il camion vela con la sua immagine e lo slogan (“Cagliari per passione, non per mestiere”). Certo, avrebbe anche più chance se il centrodestra convergesse sul suo nome.

Ipotesi sardo-leghista

Stando alle dichiarazioni pre-regionali di Matteo Salvini, la scelta dovrebbe toccare alla Lega: in campo, in questo caso, l’ex assessore al Turismo e consigliere regionale del Psd’Az Gianni Chessa che non ha mai nascosto di puntare a diventare primo cittadino. Tra i papabili, anche Alessandra Zedda, ultimamente considerata molto vicina al Carroccio. Anche i Riformatori potrebbero voler dire la loro, magari con il neo eletto consigliere regionale Umberto Ticca. Forza Italia gode di buona salute e potrebbe indicare Edoardo Tocco. L’asse sardo leghista potrebbe andar bene anche per Sassari con la candidatura dell’assessore regionale ai Trasporti uscente Antonio Moro. In campo anche gli assessori comunali Nicola Lucchi e Carlo Sardara. Ad Alghero, c’è la via del presidente del Consiglio regionale uscente Michele Pais, ma anche quella dell’azzurro Marco Tedde, e di Francesco Marinaro o Pietrino Fois dei Riformatori. (ro. mu.)

