Campo largo sotto esame Pd, critiche alla linea Schlein 

Il voto in Calabria ha riportato a galla i malumori nel Pd. Che erano rimasti sottotraccia dopo le Marche, perse per 8 punti malgrado nel partito si fosse arrivati alle urne coltivando la speranza di un testa a testa. A far da detonatore è stata la seconda sconfitta in una settimana, col distacco di 16 punti fra il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto e quello di Centrosinistra Pasquale Tridico. In discussione non è il Campo largo. Ma il peso del Pd. «Che nasce come di centrosinistra e di governo, con l'idea che i problemi si affrontano - ha detto la deputata Lia Quartapelle, mettendo in chiaro le critiche dell'area moderata del partito - ma credo che, per tenere insieme la coalizione, abbia perso la voce, la capacità di proporre delle soluzioni». A difendere la linea della segretaria Elly Schlein è stato il capogruppo al Senato, Francesco Boccia. Con due sferzate: «Capisco che c'è chi rimpiange il Pd partito dell'establishment, ma quel partito non esiste più. Questo è quello della giustizia sociale, del progresso, delle nuove generazioni».

Insomma, aria tesa. Che farebbe pensare a una resa dei conti o a chissà cosa. Ma non è così. Almeno non finché ci sono le regionali. Domenica si vota in Toscana, dove il centrosinistra non teme lo scontro. E a novembre in altre due regioni, che sono considerate già in dispensa: Campania e Puglia. Ci sarà anche il Veneto, ma il Campo largo dà quella battaglia per persa. Nessuno vuol buttare alle ortiche l'alleanza col M5s e con Avs. Anche se per l'eurodeputata Pd Pina Picierno, critica con la segretaria, il «Campo largo non è totem». La critica riformista è soprattutto alla leader. «Si devono abbandonare le scorciatoie facili di chi fa campagna sull'onda emotiva del momento - ha detto Quartapelle - anche se non c'entra nulla con i problemi. In questo momento è Gaza».

