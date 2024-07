Campo largo, Renzi apre Ok del Pd, gelo di Conte 

Dopo l'assist calcistico nella partita del cuore arriva da Matteo Renzi anche quello politico alla segretaria Dem Elly Schlein. L’ex premier lo mette nero su bianco in una intervista al Corsera e nella sua Enews. «Alle prossime politiche - sottolinea - l'unica possibilità per cambiare rispetto al governo Meloni e Salvini è costruire un centrosinistra con un patto di governo puntuale, sui temi programmatici. E il Pd di Schlein esplicitamente dice che contano i voti e non i veti, a differenza di ciò che diceva il PD del 2022. Non vedo spazi per il Terzo Polo». Accoglienza positiva tra i Dem. «Ne sono contenta», commenta la parlamentare Pd Chiara Gribaudo, vicina alla segretaria. «Non ci saranno veti per nessuno e nessuno può porne», dice anche il presidente dei senatori Dem Francesco Boccia. Ma si registra anche la freddezza di Giuseppe Conte. «Renzi - dice tranchant il leader M5S - fino ad ora si è vantato di avermi mandato a casa e oggi dice che Conte è assolutamente un suo interlocutore privilegiato? Beh, la politica per noi è una cosa seria». Intanto Carlo Calenda si smarca: «Non è il nostro percorso».

