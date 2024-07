Campo largo, primo vertice per le elezioni 

Campo largo o larghissimo? Prove di alleanze in città in vista delle comunali 2025. Ad un mese dall’arrivo del commissario nel palazzo di via Dante, dopo la caduta del sindaco Andrea Soddu, a Nuoro cominciano i primi movimenti in vista delle elezioni, con un vertice del Campo largo tenuto pochi giorni fa nella sede dei socialisti.

Primi passi per cercare equilibri tra le anime che vorrebbero provare a replicare la corsa che all’inizio dell’anno ha portato Alessandra Todde alla conquista della Regione. A chiedere a gran voce il primo incontro delle forze progressiste e di sinistra sarebbe stata Rinascita socialista, con la segretaria Monica Carta. Al tavolo erano presenti tutti: il segretario Pd Giovanni Mossa, l’ex assessora Eleonora Angheleddu, Narciso Guria in rappresentanza dei Progressisti, il M5S con Giovanni Uda, Francesco Guccini, Avs con Antonio Deriu, Lisetta Bidoni con Progetto per Nuoro. Un incontro dove il tema principale è stato capire se il perimetro delle forze che andranno a scegliere il nuovo candidato dev’essere lo stesso che c’è in Regione o potrebbe allargarsi. Per ora posizioni discordanti tra chi vuole lasciare fuori tutti coloro che si sono schierati contro la Todde e chi invece vorrebbe allargare la coalizione.

