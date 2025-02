Campo largo, primo incontro verso il voto 

Il gruppo civico Cambiamo Quartu scalda i motori in vista delle Amministrative 2026. Dopo oltre quattro anni all’opposizione in Consiglio comunale si punta su un nuovo percorso partecipato, di fatto partito ieri nell’ex Convento per raccogliere idee e proposte per il futuro di Quartu.

Dal turismo alla riqualificazione urbana, sino al tema dei trasporti e della cultura. «Oggi vogliamo iniziare un percorso di ascolto, condivisone e confronto con il territorio e le altre forze politiche, e lavorare insieme per la nostra città», le parole del capogruppo di Cambiamo Quartu Francesco Piludu. Presenti, oltre al resto del movimento civico quartese, esponenti locali dei 5 Stelle, e consiglieri comunali di Rinascita e Pd. C’era anche il sindaco Graziano Milia: «Dialogo aperto con le forze politiche vicine al nostro progetto iniziato nel 2020 che mette al centro le cose da fare rispetto alle appartenenze, uno strumento che in questi anni ha dato esiti positivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA