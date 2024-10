Campo largo, prime tensioni 

Gli scricchiolii si erano già sentiti quando i tentativi della segretaria provinciale del Psi, Monica Carta, che aveva provato a mettere insieme un tavolo cittadino del Campo largo per le comunali di Nuoro, aveva creato malumori interni al suo partito e l’alzata degli scudi di una parte del Pd nuorese che aveva chiesto alla presidente Alessandra Todde di ufficializzare lei stessa il tavolo. Ora il Psi regionale esce allo scoperto e parla di un Campo largo che disattende le aspettative dei piccoli, lasciando intendere che i ragionamenti locali nelle coalizioni saranno diversi. Intanto, spunta la prima lista, Orizzonte Comune, che con la segretaria cittadina Maria Annunziata Giannotti chiede condivisione. Dal centrodestra, dopo Pierluigi Saiu e Pietro Pittalis, anche il Psd’Az e Fdi, rispettivamente con la commissaria di Federazione Claudia Camarda e la segretaria cittadina Laura Sanna, dicono: «Apriamo a tutte le liste civiche».

Criticità

I civici di Orizzonte Comune, che in Regione fanno capo all’assessore Franco Cuccureddu, condividono il perimetro del Campo largo e hanno avviato incontri sui problemi della città. Il coordinatore provinciale e quella cittadina, Gian Mauro Demontis e Maria Annunziata Giannotti, parlano di criticità «nel modus operandi da sanare nell’immediato». Chiedono «un coinvolgimento di tutti i partiti e di tutte le liste con maggior costanza e cadenzati con più frequenza. Non vorremo assistere a decisioni di gruppi di partiti deliberate nelle cantine o nei corridoi dei palazzi o negli spuntini di campagna per poi essere portati alla discussione sul tavolo del campo Largo ed esposti come soluzioni miracolose». I nomi di possibili sindaci creano sconquasso. Insomma Orizzonte Comune non vuol vedere Pd e M5S decidere da soli strada e futuro della città, e chiedono condivisione.

Centrodestra

Alla condivisione pensano Psd’Az e Fratelli d’Italia. Camarda spiega: «Ci siamo visti e sentiti con i sardisti, ma dobbiamo vedere e capire in che direzione andare. Condivido i ragionamenti fatti da Saiu e Pittalis, valutiamo qualsiasi proposta». Da FdI Laura Sanna spiega: «Lavoriamo all’interno del partito per portare sul tavolo di centrodestra unito un programma degno della città, ma ben vengano le civiche. Il candidato sindaco ideale? C’è tempo».

