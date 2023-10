«Campo largo, presto i nomi» 

Nuovo appuntamento per il tavolo della coalizione di centrosinistra con M5s e indipendentisti, che prosegue nel percorso verso le Regionali del 2024. Approvati i criteri per la scelta del candidato alla presidenza, che erano stati già approntati nell'ultima sessione di sabato scorso e valutati dall'assemblea del Pd nello stesso giorno. Punti fermi, la «capacità di rappresentare, attraverso il programma di governo, il popolo sardo e la capacità di tenere unite le forze politiche e i movimenti che costituiscono la coalizione».

Ora, dopo le limature, i criteri emendati e definitivi diventeranno la base per valutare i papabili e già dalla prossima riunione, assicurano i rappresentanti del Campo largo, si comincerà a parlare di nomi.

Italia Viva

Intanto, quasi 15mila persone hanno partecipato al primo congresso di Italia Viva che si è svolto in tutta Italia domenica 15 ottobre. Gli iscritti hanno eletto Matteo Renzi presidente nazionale e Claudia Medda presidente regionale della Sardegna. Ora il partito evolverà in una forma più organizzata con i suoi rappresentanti in tutti i territori: Andrea Viola nella Provincia di Olbia-Tempio, Gian Piero Murgia nella Provincia di Sassari, Salvatore Porcu nella Provincia di Nuoro, Angelica Perria nella Provincia di Oristano, Matteo Cocco in Ogliastra, Emanuele Melis nel Medio Campidano, Corrado Cabras nella Provincia di Cagliari ed Elisabetta Serra nella Città Metropolitana di Cagliari.

Sardegna al centro

«Il riscatto del territorio del nuorese passa per un progetto politico che nasce dal basso, dall’ascolto e dal confronto con la gente, con il mondo del lavoro, con le categorie produttive con tutto il sistema economico e sociale».Da questo presupposto è stato costituito a Nuoro il Coordinamento provinciale di Sardegna al Centro 20 venti, formazione politica creata da Antonello Peru e Stefano Tunis.

Due i coordinatori eletti, Giuseppina Floris e Domenico Salis, che «insieme a un gruppo coeso e motivato», dice una nota, «hanno avviato già da alcuni mesi un intenso lavoro in tutto il territorio».

