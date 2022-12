Campo largo per la Giunta? 

Il braccio di ferro tra Andrea Soddu e Sebastian Cocco non ha ancora una soluzione nella crisi in Comune. E da giorni alimenta voci di un’apertura a sinistra per l’amministrazione Soddu e un soccorso dopo un possibile incontro col Pd. «La notizia è vecchia. Prima delle elezioni politiche abbiamo fatto un incontro nella sede della lista Soddu, c’era una delegazione del Pd di venti persone, c’è stata una lunga discussione e lì si era presa la decisione di andare insieme alle politiche, alle europee e alle regionali. Anche alle comunali prossime, eventualmente. Ma per quanto riguarda l’attuale mandato amministrativo, si è detto che l’impegno è parlare della città ma non del Comune, perché la lista Pd è all’opposizione». Il consigliere regionale del Pd, Roberto Deriu, prova così a spazzare le voci di possibili e prossime alleanze in città. Ribadisce la linea del segretario provinciale Giuseppe Ciccolini, all’inizio della crisi del Comune di Nuoro.

Fiducia

Dopo il rinvio della riunione per il rinnovo del cda dell’Atp, che avrebbe potuto dare una svolta alla crisi, i contatti tra le segreterie continuano. «Delle interlocuzioni si occupano il sindaco e il segretario Adriano Catte - conferma la consigliera Giovanna Obinu - noi siamo informati passo passo. Le interlocuzioni sono finalizzate a trovare quanto prima una soluzione di carattere politico, ma il nodo non è ancora sciolto». Un nodo, anche se la Obinu non lo conferma, che potrebbe andare al di là della maggioranza del 2020. Dopo l’incontro prima delle politiche col Pd ora solo interlocuzioni informali. «Noi - ribadisce Deriu - abbiamo delegato i consiglieri comunali ad occuparsi della vicenda, e loro hanno ribadito che sono all’opposizione. Non c’è accordo sul Comune, c’è un accordo per parlare della città. Quando finisce questa cosa della Giunta ci saranno da discutere le cose importanti per il futuro. Un discorso che dobbiamo ancora fare».

Cantire futuro

La crisi nasce dalla necessità di costruire un campo largo del centrosinistra partendo da Nuoro. Ma in Comune lo stesso Deriu crede che alla fine si arrivi ad una soluzione: «La troveranno. Soddu ha caratterizzato la crisi come un momento molto duro di confronto, prima garantendosi l’appoggio della consigliera Gabriella Boeddu, poi con l’addio alla Angheleddu e infine il bilancio approvato senza l’Intergruppo. Nel frattempo ha una Giunta a metà. C’è un fatto: non c’è più l’equivoco di avere un esponente riconducibile in qualche modo al Pd nella Giunta. È un cambiamento e serve più per il futuro».