Campo largo, Moriconi dice stop: «Non mi candido» 

Sorpresa: a Sinnai Cesare Moriconi non è più disponibile a candidarsi alla carica di sindaco. Per il paese, in vista del voto dell’8 e 9 giugno, un colpo di scena. Moriconi, 60 anni, reduce da tre consiliature consecutive in Regione, è esponente di rango del Pd (provenienza Popolari-Margherita o, se si preferisce, area Paolo Fadda). La sua decisione sarebbe maturata mercoledì, quando la riunione convocata dai vertici locali del partito per designare il candidato del campo largo progressista era stata rinviata. Ora si tratta di ridisegnare un percorso.

Tempi troppo lunghi

Moriconi ha annunciato la retromarcia al segretario cittadino del partito, Andrea Lecca. Sarebbero «venute meno le condizioni politiche»: la trattativa per la scelta del potenziale successore di Tarcisio Anedda (il Pd è da oltre un mese impegnato in «interlocuzioni» con M5s, Progressisti, Alleanza verdi-sinistra e il neo-costituito gruppo “Uniti per Sinnai”) sarebbe stata tirata troppo per le lunghe. Oltre alla disponibilità a candidarsi da parte di Moriconi, il partito aveva raccolto anche quella della vicesindaca ed ex sindaca Barbara Pusceddu (1.600 voti ottenuti alle ultime Regionali, di cui 1.000 in paese) che nei giorni scorsi, dopo una fase di stallo, aveva fatto un passo indietro per dare la precedenza al compagno di partito e amico di lunga data. Mossa forse giudicata tardiva.

C’è dell’altro: da Cagliari sussurri insistenti predicono per Moriconi un incarico da capo di gabinetto dell’assessorato regionale all’Ambiente, alla cui guida c’è l’ex sindaca di Dolianova Rosanna Laconi (anche lei Pd, anche lei di area Fadda). Incarico tuttavia non incompatibile con la carica di sindaco, qualora si concretizzasse.

A questo punto il Pd, cui tocca l’onore (e l’onere) di indicare un nome, deve stringere: sarebbe imminente una nuova riunione, probabilmente con il coinvolgimento della federazione provinciale del partito. L’ipotesi più plausibile è una nuova richiesta di disponibilità a Barbara Pusceddu, che al momento si dice in attesa di notizie e comunicazioni ufficiali dal partito. Nel caso, accetterebbe? Si vedrà.

Gli alleati

A Moriconi veniva accreditata la possibilità di aggregare un consenso ampio, e quindi di trasformare con meno traumi possibili la coalizione ampia e anomala che ha sostenuto Anedda (centrosinistra senza i Progressisti ma con pezzi “civici” di centrodestra) in un campo più largo di quello che ha vinto in Regione. Senza la sua candidatura “federatrice”, alcuni potenziali alleati potrebbero scegliere altre traiettorie. Due esempi: il M5s ha chiesto discontinuità, e non sarebbe agevole chiedere ai propri elettori di votare la vicesindaca uscente, mentre “Uniti per Sinnai” potrebbe arroccarsi e candidare a sindaca l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai.

Il centrodestra

Nella maggioranza che ha governato negli ultimi cinque anni in paese c’è anche Walter Zucca, 45 anni, ingegnere, docente al “Giua”, un passato in Forza Italia, eletto con “Democrazia Comune”. Ora, rientrato nel suo vecchio partito e diventatone il coordinatore cittadino, prova a rianimare il centrodestra sinnaese dando vita a un gruppo politico che, dice, «ha visto da subito diverse adesioni e molta partecipazione». Ne fanno parte il consigliere Davide Fanti, la farmacista Stefania Pinna Spada, il docente universitario Francesco Arrai e l’estetista Ilaria Carboni. Obiettivo: dar vita a una lista civica (“Forza Sinnai”). Per fare cosa? Tre le ipotesi: una (velleitaria) è la corsa in solitaria, un’altra è l’appoggio di una seconda lista creata da altri partiti di centrodestra (se ne discute oggi alle 12 nella sede del Pli a Cagliari), la terza è il sostegno a «un’eventuale candidatura che proponga alcuni punti programmatici fondamentali e una squadra basata sulla competenza». Qualcuno ha detto «Cappai»?

