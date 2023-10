Campo largo, l’identikit del leader: «Dovrà tenere unita la coalizione» 

La coalizione nata il 7 luglio scorso a Molentargius regge agli urti. Le fughe in avanti non hanno impedito al tavolo che comprende le forze democratiche e progressiste, il M5S e i movimenti autonomisti, civici e indipendentisti di proporre i criteri per scegliere il candidato governatore, escludendo il ricorso alle primarie. In serata a Tramatza gli stessi criteri, sotto forma di ordine del giorno, sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea regionale del Pd. Il no dei democratici alle primarie è pesante perché mette fine alla querelle sulla possibilità di una candidatura di Renato Soru, almeno con il simbolo del Pd.

Le regole

«Il futuro presidente dovrà essere in grado di tenere unite le forze che costituiscono la coalizione», si legge nella bozza che sarà approvata in via definitiva nel tavolo di coalizione in programma martedì, «vivere l’impegno con responsabilità e coerenza al codice etico che si darà lo schieramento, sapersi confrontare sulla composizione del futuro governo della Regione, riconoscendo e valorizzando capacità, competenze e meriti». Inoltre, conterà «l'assenza di conflitti di interesse e di coinvolgimento in episodi di natura giudiziaria che ne indeboliscano il profilo dal punto di vista etico». La scelta «dovrà tenere conto anche del peso elettorale rappresentato dai componenti del tavolo». Ancora, «si dovrà valutare l'esperienza politica e di governo maturata dal candidato presidente, che dovrà comunque spogliarsi dell'appartenenza politica».

Ogni forza politica può proporre un proprio candidato, ma la figura individuata «dovrà essere il presidente della coalizione». Per questo, si esclude la presenza di «una lista del presidente, liste civetta o cose simili». Inoltre, si precisa che «le forze politiche che non esprimono candidature possono esprimere giudizi di merito sulle quelle portate al tavolo, evidenziando punti di forza e di debolezza ma senza porre veti».

Il mosaico

No alle primarie ma che la scelta sia fatta in piena autonomia dal tavolo, senza alcuna imposizione da Roma. È una delle condizioni poste anche recentemente dai Progressisti, i più scettici rispetto all’ipotesi di una candidatura della parlamentare del M5S Alessandra Todde. Il partito di Massimo Zedda e Francesco Agus non mette alcun veto personale sulla pentastellata e sarebbe pronto a ricredersi se la candidatura scaturisse in modo chiaro dal tavolo regionale. La sensazione, dunque, è che la coalizione possa alla fine convergere sul nome del M5S, anche se questo significasse tenere i Dem fuori dalle caselle più importanti, considerata la disponibilità ufficiale di Massimo Zedda a correre per rifare il sindaco a Cagliari.

La rinuncia

Ma, ha spiegato ieri il segretario Piero Comandini, «il Pd ha perso sfide elettorali per non essere riuscito a tenere unita la coalizione. Ora se vogliamo vincere non possiamo permetterci di non tenere unito il tavolo». E se questo vuol dire fare un passo indietro sul nome del candidato, sembra il senso delle sue parole, allora i democratici si metteranno al servizio dell'alleanza con le altre 17 forze che la compongono.

«Ci fa piacere che il Pd abbia ribadito anche al suo interno la scelta di un percorso unitario e condiviso per la Sardegna insieme a tutte le forze progressiste che intendono dare alla Regione un'alternativa alla destra», sono invece le parole del coordinatore regionale del M5 S Ettore Licheri. Quanto alle Comunali che saranno celebrate qualche mese dopo, in questo caso la coalizione potrebbe davvero ricorrere alle primarie. In ogni caso, il Pd potrebbe dire la sua a Sassari, indicando il nome del candidato sindaco (il capogruppo in Consiglio regionale Gianfranco Ganau). (ro. mu.)

