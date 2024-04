Dopo il passo indietro dell'ex magistrato Nicola Colaianni, per il campo largo in Puglia è nebbia fitta. La frenata del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul candidato terzo al comune di Bari rimette la palla in mano al Pd. Che in una direzione regionale fiume si trova sul tavolo due questioni spinose. In primis, proprio la corsa al seggio da primo cittadino del capoluogo pugliese. Un breve passaggio sull'impasse in riunione, però, non scioglie il nodo. Ad affrontarlo, in un faccia a faccia atteso per le prossime ore, saranno i candidati del centrosinistra, Michele Laforgia e Vito Leccese.

La situazione

All'orizzonte non si vedono ricuciture. E in molti, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sono pronti a scommettere su un esito che appare sempre più definitivo: ognuno per la sua strada. Mentre resta la faccenda del rimpasto nella giunta Emiliano, che Elly Schlein continua ad incalzare, chiedendo un «rinnovamento netto e non una mera sostituzione». E le tensioni salgono dalla Puglia fino a Roma. A rinnovare gli attriti tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, la decisione di Colaianni. L'ex magistrato, invitato da Nichi Vendola e Sinistra Italiana a tirare fuori il campo largo dal pantano barese, spiega le sue ragioni: «hanno pesato» le parole di Conte, ma anche «la melina dei candidati locali». Per il M5S la linea rimane invariata: il candidato più autorevole resta Laforgia, al quale Conte conferma il suo mandato. Schlein oppone il suo sostegno a Leccese: «Siamo al suo fianco anche se vorrà tentare un dialogo per una strada unitaria». Angelo Bonelli invita a «fermare lo stillicidio», rilanciando al candidatura di Leccese e aprendo una finestra di dialogo con Sinistra Italiana. Ma saranno i due candidati a dire l'ultima parola. Intanto, piomba sulla vicenda un'ulteriore grana giudiziaria.

Delega revocata

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, revoca la delega all'assessore al Bilancio, Alessandro D'Adamo, che risulta tra le tre persone indagate dalla Procura europea per truffa aggravata in merito a erogazioni pubbliche. Conte ribadisce: «Ho portato un patto per la legalità, ora di fronte a quest'ultimo scandalo giudiziario non mi pronuncio».

Schlein, non entra nel merito della nuova inchiesta che si abbatte su un altro esponente della stessa lista civica di Maurodinoia. Torna a difendere la comunità dem, ma certifica le difficoltà del campo largo: «Sicuramente qualche problema c'è».

