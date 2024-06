Campo largo in Aula senza pentastellati: ecco il nuovo Consiglio 

Campo largo sì ma senza consiglieri del Movimento 5 stelle: a Sinnai, dove ieri mattina in Municipio si è tenuta la proclamazione della neoeletta sindaca Barbara Pusceddu, si delinea la composizione dell’Aula consiliare. In maggioranza (13 seggi) la novità è la scomparsa dei pentastellati: la lista M5s-Pro Sinnia ha un unico consigliere eletto, Cristiano Spiga, ex steward Alitalia, espressione di Pro Sinnia. Cinque consiglieri per i Progressisti, lista più votata, a partire dal commerciante e direttore di una corale maschile Maurizio Boassa (405 preferenze), seguito dal geometra Massimo Mallocci (già assessore nella Giunta Aledda), dall’educatrice Sara Falqui, dalla cancelliera ed ex vicesindaca Katiuscia Concas (nel 2019, candidata a sindaca, fu sconfitta da Tarcisio Anedda) e Alessandra Moriconi, commerciante e volontaria in un’associazone di progezione civile. Per il Pd Michela Matta, praticante legale, 25 anni, dall’ex assessore ai Servizi sociali Massimo Leoni e da Massimo Lebiu, amministratore condominiale radicato a Solanas. Per il Centro Popolare Giacinta Porcedddu, impiegata, il funzionario del Comune di Cagliari Paolo Usai, già assessore anni fa. L’ex assessore Nuccio Melis rappresenta Orizzonte in Comune e Alessio Serra Sinnai 360°.

Per l’opposizione, oltre ai due candidati a sindaci sconfitti, Aurora Cappai e Aldo Lobina, saranno in Aula gli ex consiglieri Paride Casula e Francesca Serreli e l’imprenditore Cosimo Lai, tutti di “Uniti per Sinnai”, più l’insegnante Walter Zucca e la funzionaria della Polizia locale del Parteolla Roberta Simoni per Forza Italia. (m. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA