Campo largo, il sondaggio è partito  

L’indagine annunciata da centrosinistra e Movimento Cinquestelle è partita martedì. Obiettivo, testare la candidatura del prossimo candidato governatore. Il sondaggio, commissionato a Swg, comprenderebbe anche due nomi del centrodestra ma non quello del presidente della Regione uscente Christian Solinas. Il campo largo, dunque, non ritiene che Solinas sarà l’avversario da battere alle prossime regionali. Altra indiscrezione: il sondaggio mirerebbe a far emergere il valore delle candidature femminili. Le operazioni dovrebbero concludersi nel giro di una settimana, massimo dieci giorni dalla data di inizio. Nel frattempo, la coalizione prosegue il percorso intrapreso il 7 luglio scorso a Molentargius. Ieri si è riunito di nuovo il tavolo delle diciannove sigle. All’ordine del giorno c’era la scrittura del programma di governo per la prossima Legislatura. In sintesi, è trapelato che una bozza dovrebbe essere pronta tra circa tre settimane, mentre il documento non sarà a disposizione prima dell’inizio di novembre. In ogni caso, è già deciso che non potrà circolare prima che sia individuato il candidato alla presidenza. Sarà un programma snello, che però sarà arricchito di contributi che scaturiranno dal dibattito con le parti sociali. Al tavolo programmatico, coordinato dal consigliere del Pd Cesare Moriconi, hanno partecipato 28 rappresentanti di tutte le sigle coinvolte. Per i Dem, anche il presidente dell’Anci Emiliano Deiana. Poi, Luca Caschili e Marcello Cherchi per il M5S, Francesco Agus e Massimo Zedda per i Progressisti, Diego Loi e Laura Caddeo per l’Alleanza Rossoverde.

Il M5S si riunirà anche oggi a Tramatza, dalle 9 alle 14 per un punto con gli iscritti sul programma, e sullo stato delle trattative avviate nel tavolo per la scelta del candidato: ci saranno i quattro consiglieri Roberto Li Gioi, Alessandro Solinas, Desirè Manca e Michele Ciusa e i parlamentari Ettore Licheri e Alessandra Todde. Previsto anche un intervento in videoconferenza di Giuseppe Conte.

Sui nomi dei candidati papabili, continuano a trapelare indiscrezioni. Nelle ultime ore, occhi puntati su Francesco Agus (Progressisti), Mauro Usai (Pd),Romina Mura (Pd), Daniela Falconi (Pd) e il sindaco di Quartu Graziano Milia. (ro. mu.)

